Salernitana, Casasola: “Il mio desiderio è giocare in Serie A. André Anderson? Con la Serie B non c’entrava niente”

In attesa di capire quale sarà la terza squadra, dopo Empoli e Salernitana, che farà parte della prossima Serie A, l’entusiasmo in casa granata è ancora a livelli altissimi. Tiago Casasola, calciatore argentino in prestito proprio alla Salernitana dalla Lazio, ha raccontato la sua gioia dopo la promozione in Serie A. Queste le sue parole ai microfoni di Calciomercato.com: “Quante emozioni! Ma la prima cosa a cui ho pensato è la famiglia che mi ha sempre aiutato in questo percorso. La Salernitana è sicuramente una squadra che si merita la Serie A, come società, città, tifoseria. Abbiamo avuto la fortuna di aver parlato con il sindaco che ci ha detto la promozione è una gioia per tutti”.

Sul suo futuro, Casasola è stato chiaro, la volontà è giocare in Serie A: “Lotito ci è stato sempre vicino, giustamente è un presidente molto occupato perché oltre alla Salernitana deve curare anche gli interessi della Lazio. Ma ci ha sempre supportato e creduto in noi, lo ringrazio perché è sempre stato presente e questo traguardo è merito di tutti. Il mio futuro? E’ un momento strano perché i riflettori vanno sul passaggio di proprietà e ancora non sappiamo chi sarà il presidente, ma io non ci penso. Quest’anno ero in prestito dalla Lazio, ora voglio godermi le vacanze e poi vedremo cosa succederà. Purtroppo non dipende da me, quello che voglio io è giocare in Serie A; posso esprimere solo questo desiderio”.

In conclusione, Casasola ha detto la sua su André Anderson, compagno di squadra, anche lui alla Salernitana in prestito dalla Lazio: “Chi mi preoccupa tra gli avversari del prossimo anno? Sarebbe riduttivo fare un solo nome. Penso che saranno tutte partite difficili, ma tra i miei compagni di squadra posso dirvi che André Anderson è un giocatore che con la Serie B non c’entrava niente. Per fortuna quest’anno l’ha dimostrato e spero che il prossimo anno faccia vedere le sue qualità anche in Serie A. Lui è stato alla Lazio due anni fa quando era difficile trovare spazio tra Milinkovic, Luis Alberto, Leiva. Era una squadra incredibile, e anche se meritava di giocare è stato sfortunato ad avere quei giocatori davanti”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: