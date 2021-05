SOCIAL| Lucas Leiva: “Grazie del vostro supporto, spero di vedere tutti i tifosi negli stadi il prossimo anno” – FOTO

A due giorni dalla chiusura del campionato il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha pubblicato due suoi scatti della stagione biancoceleste sul proprio profilo Instagram con delle parole sotto che risuonano come una speranza per il futuro, oltre che un ringraziamento ai laziali: “Un’altra stagione che finisce. grazie per il vostro supporto e spero di vedere tutti i tifosi agli stadi il prossimo anno. Adesso un po’ di riposo per ricaricare le batterie”.

