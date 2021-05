TMW | Inzaghi e la Lazio verso il divorzio? Il tecnico non meritava questa situazione

Nella scorsa settimana c’era la sensazione – o timore, per alcuni – che la notte di Reggio Emilia potesse essere il confine tra la fine di un’era e l’inizio di un’altra. E l’intervista di Inzaghi, nel post partita contro il Sassuolo, sembra confermarla. “Sono passati 16 mesi da quando si è cominciato a parlare del rinnovo, posso aspettare per altri tre giorni perché è la Lazio. In un’altra situazione non lo avrei fatto. Delle 16 squadre agli ottavi di finale ero l’unico in scadenza di contratto, però sono sempre andato avanti”. Parole non scontate, significative, che sono suonate come un grande indizio di un imminente addio. Domani sarà il giorno chiave, con Gattuso (in primis), Mihajlovic, Sarri come eventuali sostituti. Dopo più di un anno di voci, incontri, smentite e incomprensioni, finalmente le carte verranno scoperte sul tavolo di Formello. Se sarà divorzio, va fatta una considerazione. Detto che le cose si fanno sempre in due e sicuramente le responsabilità vanno condivise, il tecnico avrebbe meritato di arrivare a questo punto con più certezze e con po’ più di rispetto, non come se fosse l’ultimo arrivato. Lui come Lulic e Parolo, altri due simboli della Lazio con le valigie in mano. Lecito pensare di cambiare alla fine di un ciclo, ma ci sono modi e modi. Se la società è tornata ai vertici del calcio italiano e stabilmente in Europa, per cinque anni consecutivi dopo alti e bassi continui, molti dei meriti vanno a Simone Inzaghi. Un allenatore che dal nulla si è ritrovato con una squadra ottava in classifica e dopo la bufera Bielsa è riuscito a calmare le acque agitate di Formello. E di conseguenza, anche l’immagine di Lotito e di tutto il club. Vincendo in 4 stagioni 3 trofei, qualificandosi alla Champions dopo 13 anni e conquistando agli ottavi vent’anni dopo l’ultima volta. Al di là dei risultati sportivi da allenatore, senza contare quelli da giocatore e nel settore giovanile, Inzaghi a Formello non è uno qualunque. Per quello che ha dato e per quello che rappresenta per i tifosi. Per l’amore che lui stesso prova verso la Lazio, ribadito anche ieri sera. “Come ho detto prima c’è solo un problema: che è la Lazio. Sapete tutti cosa rappresenta per me, sono 21 anni che sono qui”. Un amore rimarrà intatto anche se domani la sua strada dovesse separarsi. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

