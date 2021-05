UEFA, Superlega: aperto procedimento disciplinare contro Barcellona, Juve e Real Madrid

Come riportato dalla BBC, la Uefa ha aperto un procedimento disciplinare contro Barcellona, ​​Juventus e Real Madrid per il loro coinvolgimento nella proposta di Superleague. A differenza degli altri 12 membri della lega, crollata in pochi giorni, i tre club in questione avevano rifiutato di abbandonare il progetto.

In una dichiarazione rilasciata martedì, la Uefa aveva detto: “A seguito di un’indagine condotta da ispettori Uefa etici e disciplinari in relazione al cosiddetto progetto ‘Super League’, sono stati aperti procedimenti disciplinari contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione. del quadro giuridico della Uefa. Ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito.”

