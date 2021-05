26 maggio 2013, la Lazio festeggia: ecco quando e dove rivedere il derby | FOTO

Sono passati 8 anni, ma il 26 maggio 2013 rimanere impresso sempre più nella mente di ogni tifoso laziale. La Lazio batte la Roma in finale di Coppa Italia con un gol di Lulic al ’71 e in un colpo solo di prende trofeo, primato cittadino eterno e accesso in Europa League. Una data indimenticabile, in ogni caso, per la città di Roma con la Lazio che ha dato appuntamento a tutti tifosi alle ore 18 sulla pagina Facebook ufficiale per rivivere quei novanta minuti memorabili.

☀️ ☀️ Alle 18:00, sulla pagina ufficiale Facebook, andrà in onda la finale di Coppa Italia del 2013 #RomaLazio!

♾26 Maggio pic.twitter.com/0rIidVE5Nc — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) May 26, 2021

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: