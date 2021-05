Calciomercato, dal Belgio: Lukaku pronto a tornare alla Lazio

Jordan Lukaku è pronto a tornare alla Lazio per aprire magari una nuova pagina da protagonista. Il belga, falcidiato nelle scorse stagioni da problemi fisici, ha lasciato Roma lo scorso ottobre per accasarsi all’Anversa con la formula del prestito con diritto di riscatto. In patria, Jordan ha trovato una buona continuità disputando 18 partite mettendo anche a segno due assist con il club biancorosso che però non sembrerebbe del tutto soddisfatto delle sue prestazioni ed anzi, come riporta Voetbalkrant.com, avrebbe deciso di non riscattarlo per la prossima stagione. Lukaku torna a casa, dunque, con la possibilità di giocarsi delle carte importanti su una fascia sinistra appena divenuta orfana di Lulic.

