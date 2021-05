CdS | Lazio, dopo le vacanze il ritiro di Auronzo di Cadore: le possibili date

La gara con il Sassuolo ha segnato la fine del campionato per la Lazio che, dopo qualche giorno di break, vive oggi il primo capitolo della nuova stagione con il possibile incontro tra Lotito ed Inzaghi. In attesa di conoscere il futuro della panchina biancoceleste, si guarda già avanti verso la preparazione estiva: terminate le vacanze e convocazioni per nazionali permettendo, infatti, i capitolini si ritroveranno per le consuete visite mediche di idoneità prima di partire per un nuovo ritiro di Auronzo di Cadore. Come riporta Il Corriere dello Sport, Immobile e compagni potrebbero soggiornare sotto le Tre Cime di Lavaredo dal 10 al 24 luglio prima di una seconda parte di ritiro da svolgersi in Italia.

