GdS | Ilicic, l’amore con la Dea è finito: Lazio e Milan alla finestra

Il campionato è terminato e si inizia a lavorare per la prossima stagione. Il mercato entra sempre più nel vivo e le prime indiscrezioni iniziano a trapelare. Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Ilic è ai saluti con l’Atalanta. Le parole dell’allenatore Gian Piero Gasperini dopo l’ultima sfida stagionale, sembrano delineare un futuro lontano da Bergamo per lo sloveno. Intanto su di lui avrebbero messo gli occhi Lazio e Milan, con il club bergamasco che non vuole fare sconti.

