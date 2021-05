GdS | Lazio, Inzaghi ora in pole: Mihajlovic e Sarri i le alternative

Dopo tanta attesa, oggi dovrebbe arrivare la svolta in casa Lazio: mesi e mesi a posticipare un incontro che oggi avverrà tra mister Inzaghi ed il presidente Lotito, per stabile insieme il futuro dell’allenatore e della squadra biancoceleste. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, dopo l’opzione-Gattuso uscita nei giorni scorsi, la conferma del tecnico piacentino sembra essere l’ipotesi più probabile. Fino a ieri l’appuntamento fissato sembrava dovesse servire per i saluti, mentre ad oggi filtra ottimismo circa la permanenza di Inzaghi sulla panchina laziale; nelle ultime ore ci sarebbero stati contatti che hanno rasserenato le parti. Nella possibilità che qualcosa andasse in un’altra direzione, i nomi da tenere in considerazione sono: Mihajlovic e Sarri.

