Il virologo e tifoso biancoceleste Burioni ricorda il 26 maggio: “Ho temuto un infarto” – FOTO

Il 26 maggio è la data scolpita nel cuore dei tifosi biancocelesti. La vittoria in Coppa Italia contro la Roma è arrivata grazie alla firma al 71′ di Senad Lulic a cui, pochi istanti dopo, è seguita una pericolosissima traversa colpita dai giallorossi che ha tenuto i tifosi biancocelesti con il fiato sospeso. Lo sa bene Roberto Burioni, virologo e tifoso biancoceleste che ha condiviso sui social un video di quell’indimenticabile gara accompagnata da queste parole: “Se non mi è venuto un infarto allora spero che mi non verrà più. In ogni caso “nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria”. (miseria: derby perso 2-0)”

