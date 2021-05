Inter, Conte vicino all’addio. Barzaghi: “Inzaghi sembra il favorito”

AGGIORNAMENTO: Il giornalista Marco Barzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Radio ed è tornato sulle news riguardanti la panchina nerazzurra: “Si sta concretamente aprendo la porta di Inzaghi. Abbiamo lavorato tutta la mattina a questa ipotesi, ed è in pole position per prendere il posto di Conte. Anche stando al modulo, potrebbe essere lui il sostituto. L’attuale tecnico nerazzurro ha ancora un altro anno di contatto, ma non è favorevole con il ridimensionamento della società“

Il valzer delle panchine diventa sempre più incandescente. Dopo l’ufficialità di ieri alla Fioorentina di Gennaro Gattuso e il forfait di Conceicao con il Napoli, anche l’Inter sembrerebbe pronta ad accogliere un nuovo tecnico dopo che l’addio di Conte appare vicinissimo. Tanti i possibili successori del tecnico pugliese, tra i quali, come rivelato via Twitter dal giornalista di Mediaset Marco Barzaghi, anche Simone Inzaghi che al momento sarebbe il favorito.

