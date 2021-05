Inter, tifosi in rivolta: striscioni di protesta contro la società

Momenti di alta tensione in casa Inter. Le notizie che stanno circolando nelle ultime ore hanno infatti causato l’ira dei tifosi nerazzurri. In particolare l’ipotesi di dover rinunciare ad alcuni big nella prossima stagione e soprattutto un possibile e imminente addio del tecnico Conte hanno generato profondo dissenso nella tifoseria. Proprio per questo i tifosi hanno deciso di esporre degli striscioni fuori dalla sede societaria con un chiaro messaggio di rivolta: “Mister, staff e giocatori non si toccano”.

