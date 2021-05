La Repubblica | Lotito e Inzaghi, segnali di pace: oggi l’incontro

Il 26 maggio è un giorno importan te per i laziali, visto che è l’anniver sario della vittoria contro la Roma nella finale di Coppa Italia 2013. E proprio oggi i tifosi biancocelesti vorrebbero festeggiare il rinnovo di Simone Inzaghi: nel pomeriggio è in programma l’incontro decisi vo con Lotito e il ds Tare. Segnali di disgelo sono arrivati ieri: il presi dente ha chiamato l’allenatore. Colloquio dai toni amichevoli, do po il grande freddo. A un passo dal la rottura, i due si sono riavvicinati. Di sicuro, ha fatto piacere a Inza ghi che il suo principale competi tor per la panchina, Gattuso, abbia firmato con la Fiorentina perché la Lazio aveva preso tempo nei suoi confronti. Troppo importante l’in contro con Inzaghi per sbilanciar si con un altro allenatore, allora “Ringhio” ha accettato l’offerta viola. Aveva fretta, Lotito no. Dovranno chiarire tante cose, il presidente, il ds e il tecnico, a parti re dalle dichiarazioni rilasciate da Simone dopo la gara con il Sassuolo e per nulla gradite da Lotito e Ta re. Ma la proposta di rinnovo fino al 2024 è lì, sempre valida, Inzaghi deve solo firmarla per continuare il suo matrimonio con la Lazio che dura da 22 anni. Un nuovo problema potrebbe na scere se l’allenatore prendesse tem po, considerando che il frenetico valzer delle panchine coinvolge an che quelle di Inter, Juve e Napoli (rottura, infatti, tra Conceicao e De Laurentiis). A quel punto tornereb be alta la tensione, con Lotito “co stretto” a valutare le alternative, da Sarri a Mihajlovic. Al momento l’ipotesi ricucitura, con conseguen te firma sul triennale, è tornata la più probabile. Sempre che ci sia in tesa sui programmi e ogni equivo co venga spazzato via. La Repubblica/Giulio Cardone

