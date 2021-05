L’agente Tinti nella sede dell’Inter: “Inzaghi? No, sono venuto per i miei giocatori”

In attesa di capire il futuro della panchina biancoceleste, con l’incontro tra il Presidente della Lazio Lotito ed il mister Simone Inzaghi previsto per oggi, il suo agente, Tullio Tinti, come riportato da Tuttomercatoweb.com, si è recato questo pomeriggio nella sede della dirigenza dell’Inter. Simone Inzaghi, in caso di addio di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, è un nome che la dirigenza sta valutando per sostituirlo. Tinti è anche il procuratore di alcuni giocatori dell’Inter, tra cui Matteo Darmian, Andrea Ranocchia e Alessandro Bastoni. Al termine dell’incontro, all’agente è stato chiesto se si era parlato di Simone Inzaghi all’Inter, ma questa è stata la risposta: “No macché Simone, sono venuto per i miei calciatori”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: