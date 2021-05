Ledesma presenta oggi le maglie con le frasi sulla Lazio: “Non potevo scegliere data migliore…buon 26 maggio” – FOTO

Ledesma e la Lazio: un legame indissolubile. L’ex capitano biancoceleste e sempre tifoso della prima squadra della Capitale, ha scelto la giornata di oggi per presentare un suo nuovo progetto. Da buon laziale, nel suo post-social in cui annuncia l’iniziativa, ha un pensiero al derby dei derby, quello del 26 maggio 2013: “Grazie a @diesseline_calcio_romantico per avermi chiesto di inventare una grafica e una frase sulla Lazio, che presto diventerà anche una t-shirt. Non potevo scegliere data migliore per presentarvela… BUON 26 MAGGIO A TUTTI“.

