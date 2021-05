Leggo | Lazio, il tanto atteso giorno è arrivato

Il tanto atteso giorno è arrivato. Oggi il presidente della Lazio Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi finalmente si incontreranno per scrivere la parola fine sulla lunga querelle del contratto.

Dopo tante parole dunque è arrivato il momento del confronto che si preannuncia comunque acceso. Se da una parte il patron biancoceleste non ha gradito lo sfogo di Inzaghi subito dopo la sconfitta di Sassuolo, dall’altra l’allenatore chiederà garanzie tecniche per restare in sella ed un contratto all’altezza.

Insomma, nonostante ci sia la volontà da entrambe le parti di provare a chiudere la questione con un lieto fine, non c’è nulla di scontato. Lotito ha già pronto un contratto biennale da poco più di 2 milioni netti a stagione, cifra superiore a quella che percepisce oggi l’allenatore biancoceleste ma certamente al di sotto di quella presentata qualche mese fa dal presidente al tecnico (2,5 milioni netti più bonus) e mai accettata dallo stesso allenatore che avrebbe voluto ridiscuterla.

Per restare dunque Inzaghi dovrà accettare un’offerta al ribasso. Tutto è ancora da decidere, la squadra attende con ansia la decisione finale, sarà un’offerta da prendere o lasciare, il tanto atteso giorno del verdetto è arrivato e sarà senza nessun rimando perché sarà rinnovo o separazione dopo cinque anni.

Il futuro è ancora tutto da scrivere e anche l’eventuale sostituto di Inzaghi, qualora rifiutasse l’offerta, resta un grosso enigma. Ieri le quotazioni di Gattuso era salite alle stelle ci ha pensato la Fiorentina a scrivere la parola fine annunciandolo come nuovo tecnico. Restano in piedi diverse ipotesi tra cui quella di Maurizio Sarri, ma è presto per parlarne. Oggi a quel tavolo ci sarà anche il diesse Tare: al momento non è in discussione ma Lotito è pronto a ridimensionarlo togliendogli la Primavera. Leggo\Enrico Sarzanini

