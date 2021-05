Lotito, il legale smentisce un’intervista al Foglio: “Ricostruzione fantasiosa”

Il presidente della Lazio Claudio Lotito, tramite il proprio legale l’avvocato Gian Michele Gentile, ha voluto smentire la circostanza per cui avrebbe rilasciato un’intervista al quotidiano Il Foglio: “L’avvocato Gian Michele Gentile, in nome e per conto del presidente Claudio Lotito, dichiara che lo stesso non ha mai rilasciato alcuna intervista al Foglio. Le frasi che gli vengono attribuite non corrispondono al suo pensiero. Si tratta, infatti, di una ricostruzione fantasiosa, non corrispondente assolutamente alla realtà. Sono stralci di un dialogo tra privati cittadini acquisiti indebitamente e riportati senza alcuna autorizzazione, né in forma di intervista, né consentendo l’utilizzo dei virgolettati attribuitigli nel pezzo“. Lo riporta Sportface.it

