Lotito-Inzaghi: tutti gli aggiornamenti sull’incontro più atteso

Nella giornata di oggi, come annunciato nei giorni scorsi, si terrà il fatidico incontro tra Simone Inzaghi, il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Il colloquio potrebbe avvenire a Formello o a Villa San Sebastiano. In ballo c’è il futuro del tecnico biancoceleste alla Lazio, con conseguente rinnovo di contratto qualora le parti giungano ad un accordo. Sono ore cariche di attesa e tensione e al momento si naviga nella piena incertezza. Ecco tutte le news in tempo reale raccolte dalla redazione di Laziopress sulla vicenda:

ore 14.05: il Direttore sportivo Igli Tare ha lasciato il Centro Sportivo di Formello

ore 15.01: il Presidente Claudio Lotito è appena arrivato a Villa San Sebastiano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LazioPress.it (@laziopress.it)





IN AGGIORNAMENTO…

