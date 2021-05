Lutto nel mondo del calcio: addio all’ex Azzzurro Tarcisio Burgnich. Disposto un minuto di silenziio prima di Italia-San Marino

AGGIORNAMENTO ORE 11.40- La Figc, attraverso il proprio sito ufficiale, dopo aver ricordato Tarcisio Burgnich, ha reso noto che “In sua memoria verrà osservato un minuto di raccoglimento in occasione dell’amichevole tra Italia e San Marino in programma venerdì alla ‘Sardegna Arena’ di Cagliari e delle altre gare di tutti i campionati in programma questa settimana in Italia”.

ANSA – È morto a 82 anni Tarcisio Burgnich. L’ex difensore, tra le altre, di Inter e Napoli è scomparso nella notte dopo una lunga malattia. Era stato campione d’Europa con l’Italia nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: