Acerbi suona la carica per la prossima stagione: "Lotteremo con voi tifosi verso nuovi traguardi" – VIDEO

La stagione appena conclusa ha lasciato un po’ d’amaro in bocca, soprattutto nelle gare finali dove a poco a poco si è vista sfumare la possibile qualificazione in Champions League per il secondo anno consecutivo. Un’annata di stadi vuoti, dove i giocatori hanno risentito dell’assenza dei tifosi a supporto della squadra, anche e soprattutto nei momenti più difficili. Lo sa bene Francesco Acerbi che, tramite il suo profilo instagram, ha condiviso questi pensieri, proiettandosi già nella prossima stagione dove spera di ritrovare il pubblico biancoceleste sugli spalti:

“In questa lunga ed emozionante stagione la vostra assenza ha pesato tantissimo. Tutti noi non vediamo l’ora di rivedervi presto per lottare insieme verso nuovi traguardi, anche se sappiamo che al nostro fianco ci siete sempre stati! Io sono già carico. Daje Lazio!“

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

