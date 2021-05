SOCIAL | Il fisioterapista della Lazio Marsella : ” Buone vibrazioni” – FOTO

Sono giorni di attesa in casa Lazio, c’è da vedere quale sarà il futuro di mister Inzaghi. Oggi è fissato l’incontro tra il patron biancoceleste ed il tecnico e, dopo le voci dei giorni scorsi, sembra filtrare ottimismo in casa laziale. Aspettando ulteriori, ufficiali, sviluppi non resta che affidarsi alle sensazioni e magari a qualche indizio che può arrivare anche via-social. Proprio su Instagram infatti, il fisioterapista dei biancocelesti Christian Marsella, in un post scrive: “Buone vibrazioni“, il tutto accompagnato da una foto con lo stemma della prima squadra della capitale. Che sia quindi riferito al futuro del mister e del suo staff? Tra poche ore ne sapremo sicuramente di più.

