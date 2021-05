SOCIAL | Marchetti celebra il 26 maggio con le braccia al cielo | FOTO

Il 26 maggio, da otto anni a questa parte, è il giorno dei ricordi e dei festeggiamenti in casa Lazio. Tanti i post apparsi via social per celebrare il momento. Dopo la gioia di Ledesma, arriva anche quella di Federico Marchetti, protagonista della finale con una deviazione provvidenziale sulla traversa, che via social ha pubblicato una foto emblematica mentre indossa la medaglia con le braccia al cielo in segno di trionfo.

