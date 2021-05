Spezia, ufficiale risolto il contratto del direttore dell’area tecnica Meluso

Attraverso il proprio sito ufficiale, lo Spezia ha reso noto che, “Il Direttore Generale dell’Area Tecnica, Mauro Meluso, comunicano di aver raggiunto un accordo per risolvere consensualmente e anticipatamente il proprio rapporto lavorativo.

Il Club ringrazia Meluso per la serietà, la professionalità e la dedizione dimostrate nel suo anno alla guida dell’area tecnica dello Spezia, qualità decisive per il raggiungimento della prestigiosa salvezza in Serie A, ottenuta allestendo in poco tempo una formazione competitiva.

A Mauro, vanno i migliori auguri per un futuro denso di soddisfazioni, sportive e non”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: