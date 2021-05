Uefa, multa ad Ibrahimovic per la società di scommesse. Sanzione anche per il Milan

Il Presidente dell’Organo di appello Uefa ha deciso di multare Zlatan Ibrahimovic in seguito all’accertamento di un interesse del giocatore in una società di scommesse. Ai danni dello svedese una multa “di 50.000 € per aver violato l’articolo 12 (2) (b) del Regolamento Disciplinare UEFA (DR), cioè per avere un interesse finanziario in una società di scommesse”. Inoltre, l’attaccante dovrà terminare il suo rapporto di associazione con la società in questione. Sanzionato anche il Milan per una somma di “€ 25.000 per aver violato l’articolo 12 (2) (b) della UEFA DR (in connessione con l’articolo 8 della UEFA DR) per il suo giocatore, Mr. Ibrahimović, con un interesse finanziario in una società di scommesse”.

