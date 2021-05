Un futuro da scrivere, ma un passato indelebile: 26 maggio 2013, Lulic per sempre l'”Uomo della Provvidenza”

Era il 26 maggio 2013 quando il derby capitolino assunse tutto un altro sapore: non era una stracittadina come le altre, bensì le romane, nel loro stadio, si contendevano un trofeo, la Coppa Italia. Clima teso in città, partita bloccata: era una giornata sentitissima per le tifoserie, ma anche per i giocatori stessi. Tutti sapevano che si stava scrivendo la storia calcistica della Città Eterna.

Alle ore 19.27, precisamente al minuto 71 della gara è stato Lulic il protagonista, o meglio, l’eroe di giornata (e non solo!): l’attuale capitano laziale riceve da Candreva e batte Lobont. La Lazio di Petkovic si aggiudica la partita, la stracitatdina più importante: la squadra di Andreazzoli si arrende alla rete del bosniaco, è bastata la sua marcata a decretare la superiorità capitolina dei biancocelesti.

Con un contratto in scadenza ed un futuro ancora da scrivere, il suo passato parla chiaro: Senad Lulic è l’Uomo della Provvidenza. Il suo nome è inciso con orgoglio ed affetto negli almanacchi laziali: ha fatto la storia dell’ultracentenario club capitolino e la tifoseria non smetterà mai di ringraziarlo. Per la costanza, l’impegno, la difesa della maglia, per non essersi mai risparmiato. E per quel gol. Indimenticabile.

