Brambati: “Lazio unica società che ha alzato trofei negli ultimi anni. Ora con Inzaghi serve un ulteriore step in avanti”

L’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato ai microfoni di TMW Radio, commentando il rinnovo di Simone Inzaghi con la Lazio e il futuro che attende la Società capitolina.

Queste le sue parole:

“Ero anche io per il rinnovo, è più un rischio per lui che per la società. È un allenatore che conosce l’ambiente come le sue tasche e sa muoversi. Ed è importante per una società che ho sempre stimato per il suo progetto tecnico. È l’unica società che ha alzato qualche trofeo negli ultimi anni e ha valorizzato tantissimi calciatori. Ora deve trovare una collocazione più importante e fare uno step in avanti”.

