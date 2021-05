Calciomercato Lazio, il giornalista turco Ekrem Konur: biancocelesti interessati a Shaqiri

La Lazio, in attesa di definire ufficialmente la guida tecnica per la prossima stagione, guarda al futuro tra possibili occasioni e una rosa da ringiovanire. Tra i tanti nomi accostati ai biancocelesti negli ultimi giorni c’è anche l’ex Inter Xherdan Shaqiri. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur attraverso il proprio profilo Twitter, lo svizzero potrebbe lasciare il Liverpool per una cifra intorno ai 14 milioni di euro e una richiesta di ingaggio 3,5 milioni annui per 4 anni. Cifre importanti che, comunque, potrebbero attirare l’interesse di club internazionali come Lazio, Siviglia e Roma.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: