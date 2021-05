CALCIOMERCATO – Mavropanos: inserimento della Lazio in caso di mancato accordo Arsenal-Stoccarda

La Lazio, che si appresta a ripartire da Simone Inzaghi, punta a inserire un nuovo difensore in rosa. Uno dei profili seguiti è quello di Konstantinos Mavropanos, difensore greco che sta per rientrare all’Arsenal dopo la stagione in prestito allo Stoccarda. I tedeschi vogliono rinegoziare l’accordo, ancora su base annuale, forti del gradimento del giocatore, soddisfatto dall’esperienza in Bundesliga, sebbene accompagnata da qualche infortunio di troppo, e dalla stima ricevuta dall’ambiente, in primis dall’allenatore Pellegrino Matarazzo. Impiegato braccino di destra nella retroguardia a tre degli Svevi, Mavropanos è ritenuto un elemento interessante per tempra, dinamismo ed età (è un classe ’97) dalla società biancoceleste, che si muove guardinga valutando l’evolversi della situazione. Infatti, la limitata durata del contratto in essere (scadenza al 2023), potrebbe convincere i Gunners a cambiare strategia, cercando un nuovo acquirente per l’estate.

Transfermarket

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: