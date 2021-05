CdS | Calciomercato Lazio, il futuro di Milinkovic: Lotito non fa sconti a nessuno

Come ogni sessione di mercato, Milinkovic torna ad essere un tormentone. Il serbo – non è una novità – piace alle big d’Italia e d’Europa, ma Lotito non ha alcuna intenzione di abbassare le sue richieste: solo in caso di offerte ghiotte, la società potrebbe prendere in considerazione l’eventuale cessione. D’altronde, come riporta il Corriere dello Sport, Sergej ha un contratto che lo lega alla Lazio fino al 2024 (senza clausola rescissoria) e non ha mai avanzato la richiesta di poter lasciare Roma. Nei prossimi giorni, nella Capitale, arriverà l’agente per discutere del futuro dei suoi assistiti: il club biancoceleste potrebbe anche iniziare il mercato degli scambi e delle mazi operazioni.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: