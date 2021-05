Europa League, trionfa il Villareal: battuto il Manchester Utd ai rigori

Il Villareal ha avuto la meglio sul Manchester Utd in una sfida lunga, terminata al 22esimo calcio di rigore, quello sbagliato da De Gea dopo 21 rigori andati a segno. Una gara sostanzialmente equilibrata che ha visto le due squadre equivalersi con il risultato di 1-1 fino ai supplementari. Per Emery si tratta della quinta Europa League conquistata, un numero che amplia ancora di più il record di vittorie in questa competizione, già appartenente all’allenatore spagnolo.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: