Fumata bianca, al termine di una giornata infinita, con un vertice-fiume iniziato nel pomeriggio e finito solo a notte fonda. Ma alla fine la firma è arrivata. Simone Inzaghi ha detto sì alla Lazio per altri tre anni. Continuerà dunque la sua avventura sulla panchina biancoceleste, iniziata cinque anni fa e che ha già regalato tre trofei al club romano. A Inzaghi sarà riconosciuto un ingaggio di circa 2,5 milioni più bonus e gli sono state date anche garanzie di maggiori poteri in materia di mercato.

VERTICE IN DUE ATTI

L’incontro della svolta si è consumato in due tempi. Il primo ha avuto luogo nel tardo pomeriggio a Villa San Sebastiano, la sede degli uffici di Lotito ed ha visto come protagonisti il presidente e Inzaghi. Il secondo è invece andato in onda a Formello dopo cena ed è proseguito fino a tarda ora. Con un protagonista in più, il d.s. Tare. I nodi da sciogliere erano infatti di natura sia economica sia tecnica. Dei primi si è discusso nell’incontro ristretto Inzaghi-Lotito, dei secondi in quello allargato anche a Tare. Dopo il tira e molla dei mesi scorsi e le frecciatine che erano arrivate da ambo le parti nell’ultimo periodo la situazione si è rasserenata. Ma per la chiusura definitiva si è dovuto discutere a lungo.

I NODI DA SCIOGLIERE

Il nuovo contratto avrà durata triennale, fino al 2024, con un ingaggio per il tecnico che si aggirerà tra i 2,2 e i 2,5 milioni di euro più bonus, più o meno quello che Inzaghi chiedeva. Ma la somma era tornata in discussione dopo la mancata qualificazione in Champions League. Lotito ha però voluto tenere fede a quanto promesso al tecnico lo scorso inverno, quando gli aveva presentato una bozza di accordo che prevedeva appunto quelle cifre. Accordo trovato velocemente a livello economico, dunque. Mentre si è rivelato più spinoso l’argomento tecnico. Inzaghi infatti ha chiesto garanzie sulla competitività della squadra e maggiore voce in capitolo sulle scelte di mercato ed ha sottolineato ai dirigenti pure l’esigenza di una tutela più forte a livello mediatico. Allenatore, presidente e direttore sportivo si sono trovati sostanzialmente d’accordo sulla necessità di rinnovare e ringiovanire l’organico. Inzaghi ha spiegato ai dirigenti che sono almeno 7-8 le cessioni necessarie ed altrettanti gli acquisti da effettuare per aprire un nuovo ciclo vincente.

LE SIRENE NERAZZURE

Lotito e Tare la pensano allo stesso modo, anche se loro devono anche pensare a far quadrare i conti societari. Ma alla fine l’accordo è stato trovato. Così la storia ultraventennale tra Inzaghi e la Lazio (considerando anche le sue esperienze di giocatore e di tecnico delle giovanili) andrà ancora avanti. Inzaghi avrebbe probabilmente preferito aspettare ancora qualche giorno, visto che ieri si è materializzata per lui pure l’opzione-Inter (era entrato nella lista dei possibili sostituti di Conte). Ma alla fine Lotito lo ha messo alle strette, pretendendo una risposta subito. Ci sono volute circa quattro ore, ma alla fine la fumata bianca è arrivata. Attorno a mezzanotte i protagonisti dell’accordo sono usciti sorridenti dai cancelli di Formello.

