Il Messaggero | La vittoria di Inzaghi è schiacciante, non so è fidato dell’Inter

Secondo quanto raccontato da Il Messaggero, Simone Inzaghi non si sarebbe fidato dell’Inter, che non sta attraversando il suo momento migliore. Contatti con i nerazzurri già nella giornata di martedì con Ausilio che avrebbe messo sul piatto 3 milioni a stagione. Martedì i contatti con Inzaghi che ripete che non si fida dei club con problemi economici. E in un giorno il ribaltone. Lotito pretendeva le scuse dopo le dichiarazioni post-Sassuolo e voleva giocare al ribasso ma alla fine vince Inzaghi con un triennale da 2,2 milioni. Pugno al cielo all’uscita da Formello: la vittoria di Simone è schiacciante!

