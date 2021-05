Il Messaggero | L’Inter torna alla carica. Ma Lotito frena: “Rinnovo fino al 2024? A breve l’annuncio”

Il futuro di Simone Inzaghi è sempre più incerto con l’Inter che non molla il tecnico piacentino cercando un ribaltone clamoroso dopo che ieri sera l’accordo per il prolungamento con la Lazio sembrava ad un passo. Sono momenti delicati quelli che stanno vivendo il tecnico ed il presidente biancoceleste che oggi, come riporta Il Messaggero, hanno avuto un nuovo incontro. L’Inter sta giocando al rialzo per convincere il piacentino a lasciare la Capitale, ma il quotidiano romano rivela la risposta del presidente Lotito ad una chiamata: “Rinnovo fino al 2024? A breve l’annuncio“. Sono ore frenetiche, minuti decisivi.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: