Inzaghi ricorda lo scudetto del 2000: “Calciai un rigore pesantissimo. Nello spogliatoio ci credevamo tutti”

Mister Simone Inzaghi si è raccontato in esclusiva a Lazio Style 1900 Official Magazine. Al centro dell’intervista quell’indimenticabile giornata del 14 maggio 2000, quando la Lazio superò per 3-0 il Reggina ma a cui poi seguì l’interminabile attesa di Perugia-Juventus, fino alle ormai celebri 18.04 quando i biancocelesti si laurearono campioni d’Italia.

Al minuto 33 di Lazio-Reggina colpo di testa di Inzaghi e ingenuo tocco di mano di Brevi, non può che essere rigore. Dal dischetto va proprio il mister biancoceleste, che spiazza Taibi e sblocca una partita fino a quel momento stregata. Il resto lo racconta proprio il tecnico:

“Era un rigore pesante, non era semplice con lo stadio pieno e con tutto quello che si era vissuto prima di quella partita. Ci fu quel rigore che mi incaricai di battere e fortunatamente andò bene. Nello spogliatoio ci credevamo tutti, visto che avevamo fatto una grande rincorsa. Sapevamo che sulla carta sarebbe stato difficile ma tutti quanti eravamo anche certi che poteva succedere qualcosa di inimmaginabile. Possiamo definirlo l’epilogo più bello in Serie A? Sicuramente, almeno da quando la seguo io, perchè ci fu un grandissimo colpo di scena all’ultima giornata, con la Juventus di mio fratello che perse clamorosamente a Perugia ed è questo il bello del calcio”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: