Klose, la rivelazione shock: “Ho due trombosi ad una gamba. Mi è stato prescritto un riposo quasi totale”

L’uomo con il record di gol ai campionati del mondo deve fermarsi. In un’ intervista rilasciata a Kicker, l’ex attaccante della Lazio Miroslav Klose ha raccontato il dramma che lo sta colpendo scoperto quasi all’improvviso con un fortissimo dolore alla gamba: “Ho due trombosi alla gamba. Sono stato subito sottoposto a farmaci e subito ho ricevuto calze speciali che ora devo indossare nell’arco di tutta la giornata. I medici mi hanno fatto capire molto in modo limpido che questa situazione non doveva essere sottovalutata. Per la prima volta mi hanno prescritto un riposo quasi completo. Non posso subire un colpo, fare jogging, nuotare, ma soprattutto non posso giocare a calcio. Sono quasi impazzito al campo di allenamento. Non riuscire a calciare o dimostrare gli esercizi ai giocatori…semplicemente non essere in grado di fare niente in maniera attiva: è stato crudele! L’ho capito nei giorni che sono seguiti che non voglio mai iniziare la mia carriera da allenatore nel calcio professionistico in questa maniera. O lo faccio nella maniera giusta o niente, o un po’ più tardi. Ora la salute deve ora essere una priorità”.

