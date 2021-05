La Repubblica | Le richieste di Inzaghi: ringiovanimento staff e maggior coinvolgimento

Inzaghi e la Lazio, avanti ancora fino al 2024. Secondo La Repubblica, il tecnico biancoceleste avrebbe avanzato le proprie richieste: 3 nuove figure nello staff, un ringiovanimento della rosa con 7 acquisti e 7 cessioni. Inoltre vuole essere più coinvolto nelle scelte del club, non solo in sede di mercato, e chiede un conforto maggiore da parte dei dirigenti nei momenti di difficoltà. Troppo spesso, magari quando la Lazio ha subito degli torti arbitrali o episodi sfavorevoli, Inzaghi si è sentito solo. Pretende una presenza mediatica del club più forte. Lotito si è detto disposto ad accontentarlo, vuole dargli fiducia per convincerlo a firmare.

Intanto possibili novità sulla Primavera: al momento gestita da Tare, potrebbe vedere l’arrivo in panchina di Tommaso Rocchi. Questa sarebbe l’idea del patron biancoceleste.

