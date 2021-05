LAZIO WOMEN | Adriana Martin si racconta: “Devo tutto alla mia famiglia. In futuro mi piacerebbe allenare”

La bomber della Lazio Women, Adriana Martin, si è raccontata ai microfoni di Lazio Style 1900 Official Magazine rispondendo a 10 domande sulla sua vita calcistica e non solo:

Qual è la tua città preferita?

“Grazie al calcio ho avuto la possibilità di vivere in città come New York, Londra e Roma, oltre che a Barcellona, Madrid e Malaga. Sono le più belle e conosciute al mondo, però Teruel, dove sono nata, sarà sempre il mio posto del cuore: lì ho vissuto da piccola, ho i migliori ricordi insieme ai miei nonni”

Qual è stato il tuo primo calciatore preferito?

“Mio padre, è stato grazie a lui se ho iniziato a giocare a calcio, perchè ogni domenica quando giocava io ero al campo per tifarlo. A livello professionistico, invece, ho ammirato giocatori come Zidane e Ronaldinho, capaci di fare qualsiasi cosa con la palla tra i piedi. Nel calcio femminile invece ho coronato il sogno di giocare con Abby Wambach”

Ascolti una canzone in particolare prima di scendere in campo?

“Dipende dal momento. Comunque mi piace molto la musica latina, con salsa merengue e bachata. Sono innamorata di Marc Anthony e Juan Luis Guerra. Ma ascolto anche tanti altri tipi di musica, come la Bamba, diventata famosa in Italia anche grazie a Reina: io e le mie compagne la facevamo suonare sempre dopo le partite”

Chi ti sostiene sempre?

“La mia famiglia: i miei genitori e mio fratello Dani. Mi sono sempre stati vicini, anche ora che sono lontani mi hanno incoraggiato a realizzare i miei sogni. Quando ero in Spagna non si perdevano una mia partita. Hanno sacrificato tutto per farmi inseguire il sogno di diventare una calciatrice. Anche il mio ragazzo mi aiuta sempre ad andare avanti e non mollare mai”

Quanti tatuaggi hai?

“Tanti! Ognuno significa una cosa della mia vita. Tutto il braccio sinistro racconta un po’ la mia vita, la mia famiglia, il calcio ed il mio cane. Sul braccio destro invece ho Pinocchio, Son Goku (idolo della mia infanzia), una frase dei miei nonni e anche la loro iniziale. Sulle costole ho un’altra piccola frase: Life is Beautiful. Sul petto la Dea Isis con la parola Ama, mentre infine sul collo ho scritto Resilienza. Penso però di essermene dimenticato qualcuno!”

Com’è la tua giornata tipo?

“Inizio la mattina facendo colazione, dopo esercizi e stretching faccio la doccia. Vado a fare una passeggiata al parco vicino casa, leggo o vado a fare la spesa e poi cucino il pranzo. Dopo riposo, faccio merenda e vado ad allenarmi. Ritorno a casa, ceno e guardo alcune serie tv o partite”

Invece la tua serata ideale?

“Sarebbe con la mia famiglia e le mie amiche. Per il resto mi piace mangiare, scherzare, ballare e stare insieme alle persone a me care. Il programma ideale dunque sarebbe una cena a casa, o fuori, con loro, ridendo molto”

Che rapporto hai con i social?

“Con il telefono sono un disastro, soprattutto con Whatsapp. Mi piacerebbe dedicare più tempo ad Instagram, essere più presente. Preferisco però l’incontro di persona o la videochiamata, anche se capisco che oggi tutto si base sulle nuove tecnologie e i social”

Quale persona famosa ti piacerebbe incontrare?

“Sinceramente Will Smith: è una persona che ammiro e che ho sempre voluto incontrare. Mi piace molto anche Dani Rovira, un umorista spagnolo”

Cosa farai dopo il ritiro?

“All’università ho studiato Scienza dello Sport e quest’anno ho finito il corso UEFA B. Ora vorrei fare l’UEFA A per allenare in futuro, vedremo. Prima invece mi sarebbe piaciuto diventare insegnante, come mio zio, poi ho creato nel mio paese una scuola calcio per le ragazze giovani. Allenare è una cosa che mi piace molto ma ora penso solo a giocare., divertirmi in campo e imparare da una grande icona come coach Morace”.

