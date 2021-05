Lotito-Inzaghi: tutti gli aggiornamenti. Inzaghi, Lotito e Tare usciti da Formello: filtra ottimismo sul rinnovo

Nella giornata di oggi, come annunciato nei giorni scorsi, si terrà il fatidico incontro tra Simone Inzaghi, il presidente Claudio Lotito e il ds Igli Tare. Il colloquio potrebbe avvenire a Formello o a Villa San Sebastiano. In ballo c’è il futuro del tecnico biancoceleste alla Lazio, con conseguente rinnovo di contratto qualora le parti giungano ad un accordo. Sono ore cariche di attesa e tensione e al momento si naviga nella piena incertezza. Ecco tutte le news in tempo reale raccolte dalla redazione di Laziopress sulla vicenda:

Ore 14:05 – Il Direttore Sportivo Igli Tare ha lasciato il Centro Sportivo di Formello.

Ore 15:01 – Il Presidente Claudio Lotito è appena arrivato a Villa San Sebastiano.

Ore 16.45 – All’esterno di Villa San Sebastiano, un tifoso biancoceleste si è presentato con uno striscione, che non lasciava dubbi sul suo pensiero della questione Inzaghi-Lazio: “Inzaghi a vita”.

Ore 17:05 – Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha lasciato Villa San Sebastiano.

Ore 19.00: Il Presidente Claudio Lotito è tornato a Villa San Sebastiano. A pochi secondi di distanza è sopraggiunto anche il tecnico Simone Inzaghi.

Ore 20:35 – Inzaghi è appena uscito da Villa San Sebastiano, sorridente ma con nessuna dichiarazione. L’allenatore ed il presidente Lotito ora andranno a cena.

Aggiornamento 21:10 – Anche Lotito uscito da Villa San Sebastiano. Ora la cena con Inzaghi.

Aggiornamento 22:00 – Il presidente della Lazio Claudio Lotito è appena arrivato a Formello.

Aggiornamento 00:00 – Inzaghi, Lotito e Tare sono appena usciti da Formello. Anche in questo caso nessuna dichiarazione.

Aggiornamento 00:00 – Nel frattempo, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, si sarebbe trovato l’accordo tra le due parti fino al 2024, facendo così filtrare ottimismo.

IN AGGIORNAMENTO…

