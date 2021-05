Manchester United, Rashford vittima di razzismo dopo la finale persa di Europa League

Il Manchester United ha perso ai rigori la finale di Europa League con il Villareal. I red devils no sono riusciti a conquistare il trofeo, perdendo dopo ben 21 calci piazzati messi a segno. Oltre alla delusione, uno spiacevole episodio di razzismo ha colpito la squadra, in particolare Marcus Rashford. L’attaccante è stato infatti vittima di insulti razziali ricevuti via social dopo la finale persa. “Fin qui ho ricevuto almeno 70 insulti razzisti sui social. A chi sta cercando di farmi sentire ancora peggio di quanto non stia già dico buona fortuna, provateci. La cosa che più mi indigna è che uno di quelli che commette questi abusi sui social mandandomi una serie di scimmie, sia un professore di matematica. Insegna ai bambini e pensa di poter insultare liberamente senza conseguenze”. Così ha risposo alle offese l’esterno inglese sul proprio profilo Twitter ufficiale.

