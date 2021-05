Muriqi cambia procuratori: il kosovaro entra a far parte della “FutureBall” – VIDEO

Cambio di procuratori per Vedat Muriqi, attaccante in forza alla Lazio. L’agente che aveva curato proprio il suo trasferimento a Roma Haluk Canatar, non fa più parte della scuderia del kosovaro. Ora il centroavanti è entrato a far parte dell’agenzia “FutureBall”, la quale cura gli interessi di altri giocatorio come Ünder, Tufan e Ünal. La stessa agenzia, ha annunciato il passaggio di Muriqi sui propri profilo social, accogliendo il giocatore biancoceleste.

Questo il video postato dalla “FutureBall”:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FutureBall (@futureballtr)

