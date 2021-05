PRIMAVERA1 | La Lazio affronta la Spal: tre punti d’obbligo per tornare a sorridere e riprendere la scalata salvezza

Quattro sconfitte di fila e una salvezza che si fa sempre più dura. Ora c’è la Spal, e a sei giornate dal termine della “regular season” i ragazzi di Menichini non dovranno più fallire l’appuntamento con i tre punti. La classifica attualmente recita infatti 19 punti e penultima posizione, la 15esima del Campionato Primavera 1, che significherebbe retrocessione diretta senza passare neanche per i play-out. La Spal invece ricopre la settima posizione del torneo, a pari punti con l’Atalanta sesta, e dunque in piena lotta play-off.

L’avversario

Come anticipato, l’avversario dei biancocelesti non è dei più facili. La squadra allenata da Giuseppe Scurto è attualmente la settima forza del campionato, con l’obiettivo di rientrare così nelle prime sei posizioni e giocare i play-off. La Spal arriva al match con la Lazio dopo aver raccolto 4 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime 8 giornate. Il sistema di gioco utilizzato spesso in stagione da Scurto è il 4-3-3. Se la compagine emiliana non è una squadra prolifica sotto il punto di vista realizzativo (terza peggiore squadra con solamente 29 gol segnati) non si può dire lo stesso per il livello difensivo. Gli spallini infatti sono la seconda miglior squadra per reti subite (23), dietro solo all’Inter capolista (21). Il capocannoniere della Spal è Luca Moro, con 7 marcature messe a segno. Non sarà della gara causa squalifica invece Mikael Egill Ellertsson, il quale, già diffidato, ha ricevuto la sua quinta sanzione nell’ultima partita contro la Fiorentina.

Le altre gare della 25esima giornata

Roma-Cagliari 5-3, Ascoli-Empoli 0-3, Sampdoria-Sassuolo 1-1, Torino-Genoa 1-1, Bologna-Juventus 0-2, Inter-Milan 1-0, Atalanta-Fiorentina

La probabile formazione

Zero punti raccolti contro Milan, Bologna, Juventus ed Empoli, sei giornate alla fine del campionato e Lazio obbligata a vincere per continuare a sperare nella salvezza ed evitare così l’incubo retrocessione. Per invertire la rotta negativa, i biancocelesti, nella 25esima giornata del Campionato Primavera 1, dovranno affrontare la Spal, nel match delle 13:00 che andrà in scena al Centro Sportivo G. Fabbri. Mister Menichini si affiderà come al solito alle sue certezze, partendo dal 3-5-2, ormai collaudato. Davanti a Furlanetto il terzetto difensivo sarà composto da Floriani Mussolini, Franco e Pica, con Adeagbo probabilmente ancora out. Sulle fasce agiranno Novella e T. Marino. In mezzo al campo ci saranno Bertini, A. Marino e Shehu, con Raul Moro e Castigliani terminali offensivi, pronti di nuovo a far male.

LAZIO (3-5-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Franco, Pica; Novella, Bertini, A. Marino, Shehu, T. Marino; Raul Moro, Castigliani.

All. Leonardo Menichini

