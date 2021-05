PRIMAVERA1 | Spal-Lazio, le pagelle: Furlanetto indossa il mantello di Superman. Raul Moro non pervenuto, T. Marino da dimenticare

Furlanetto 7.5 – Giornata di grande lavoro per il numero uno biancoceleste che sfodera una grande prestazione con solamente una sbavatura. Nel primo tempo si oppone alla grande prima su Cuellar, poi su Savona e Moro ed infine su Seck. In occasione del pareggio è molto sfortunato dopo l’ennesima prodezza, anche se l’azione nasce da un cross giunto in area piccola sul quale l’estremo difensore veneto non esce. Nella ripresa il copione non cambia: incolpevole sul raddoppio dei padroni di casa, si esalta due volte su Attys.

Floriani 5.5 – Parte male lasciando libero Cuellar murato da Furlanetto, poi reagisce coprendo con diligenza la sua corsia e regalando qualche accelerazione interessante. Ha la responsabilità di saltare a vuoto sul corner da cui nasce il raddoppio di Peda, sul terzo gol scala verso il proprio portiere e non su Campagna che insacca.

Armini 5 – Ha il compito di comandare le operazioni in difesa, ma se non fosse per la giornata di grazia di Furlanetto il passivo sarebbe ancor più pesante. È l’uomo con più esperienza dell’organico biancoceleste, ma al momento il suo impatto è stato deludente.

Franco 5 – Parte bene respingendo con autorità gli attacchi dei padroni di casa che quando però alzano il ritmo lo mandano in difficoltà. Concede troppi spazi centralmente con Moro e compagni che fanno male come e quando vogliono.

Dal ’89 Pica SV

Novella 6 – Inizia come esterno di centrocampo a destra disputando un buon primo tempo, poi si sacrifica come terzino sinistro dopo l’espulsione di T. Marino chiudendo a più riprese gli estensi e dimostrando una grande duttilità tattica. È uno degli ultimi ad alzare bandiera bianca e a cinque dalla fine apparecchia il pareggio per Tare che non trova la deviazione giusta.

A. Marino 5 – Vive un pomeriggio da spettatore non pagante. Nel primo quarto d’ora, quando la Lazio dà l’idea di poter far male, è presente in fase offensiva poi, come il resto della squadra, arretra il suo raggio d’azione venendo assorbito dagli attacchi della Spal.

Bertini 5 – Ancora una prova insufficiente per il centrocampista classe 2002 che domenica ha fatto il suo esordio in Serie A. Benino in fase di costruzione dove riesce anche ad andare bene al tiro, male quando c’è bisogno di recuperare palloni, ossia quasi tutto la durata della gara.

Czyz 6 – Aiutati che Dio t’aiuta recita un antico proverbio. Il polacco la prende alla lettera portando la Lazio in vantaggio con una conclusione dal limite su cui Galeotti si fa trovare impreparato. Il gol è solo un’ illusione però perchè il polacco cede campo agli avversari con il passare dei minuti e finendo con il venire richiamato in panchina da Menichini.

Dal ’63 Tare 5.5 – Non fa nulla o quasi, ma comunque è il migliore del reparto offensivo. A cinque dalla fine manca la deviazione del vincente, poco dopo semplicemente saltando di testa manda in confusione Galeotti e compagni dando vita ad una potenziale occasione.

T. Marino 4 – Primi minuti di buon livello, poi inizia a vedere i fantasmi con Savona che diventa imprendibile. Prima se lo perde sul secondo palo e la Spal pareggia, poi lo lasciare calciare dal limite con Furlanetto obbligato agli straordinari. A rendere il suo pomeriggio ancor più da incubo ci pensa poi il direttore di gara che poco prima dell’intervallo lo espelle per doppia ammonizione.

Raul Moro 4.5 – Continua il periodo complicato dello spagnolo. I palloni toccati si contano sulle dita di un mano e quando arrivano i difensori spallini li intercettano senza problemi. È l’uomo con più talento in casa Lazio, non può permettersi il lusso di mancare appuntamenti decisivi come quello di oggi.

Castigliani 4.5 – È la sua peggior partita stagionale. Non si fa vedere mai in zona offensiva e nel secondo tempo paga più degli altri i pochi rifornimenti dovuti all’inferiorità numerica.

Dal ’63 Cerbara 5 – Menichini lo manda in campo per cercare una reazione, ma non trova le risposte sperate. Prova qualche accelerazione sull’esterno, i difensori di Scurto lo chiudono senza affanni.

All. Menichini 5 – Brutto passo indietro per la Lazio rispetto alle ultime uscite nelle quali almeno si poteva registrare una prestazione quasi sufficiente. Il toscano toscano le prova tutte mandando in campo qualsiasi arma a sua disposizione. Prova a passare alla difesa a quattro per dare maggiore sostanza, ma viene tradito dall’espulsione di T. Marino e da alcuni jolly che sulla carta dovrebbero fare la differenza. In attesa del risultato della Fiorentina, la salvezza diventa quasi un miraggio.

