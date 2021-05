Real Madrid, ufficiale l’addio di Zidane

Continua il valzer delle panchine europee. Dopo Inter e Juventus anche il Real Madrid volta pagina. Il club madrileno, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto che “Zinedine Zidane ha deciso di concludere la sua fase attuale come allenatore del nostro club.



Ora è il momento di rispettare la sua decisione e mostrargli il nostro apprezzamento per la sua professionalità, dedizione e passione in tutti questi anni e per ciò che la sua figura rappresenta per il Real Madrid.



Zidane è uno dei grandi miti del Real Madrid e la sua leggenda va oltre quello che è stato come allenatore e giocatore del nostro club.



Sa di essere nel cuore del Real Madrid e che il Real Madrid è e sarà sempre la sua casa”.

