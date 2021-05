Rinnovo Inzaghi, Di Marzio elogia il tecnico biancoceleste: “Ci sono ancora allenatori che fanno prevalere il cuore e l’amore per una squadra”

Amor vincit omnia, anche l’offerta dell’Inter. Questa la scelta di Simone Inzaghi che nella giornata di ieri dopo l’incontro con Lotito ha deciso di prolungare il suo rapporto con la Lazio rinunciando al corteggiamento dell’Inter. Sulla scelta del tecnico piacentino, ai microfoni di Sky Sport, si è espresso anche Gianluca Di Marzio: “Sono stupito delle tempistiche nella giornata di ieri. Ci sono ancora allenatori che fanno prevalere il cuore e l’amore per una squadra, il fatto di sentirsi a casa. Altri pensano magari più ai soldi, alle opportunità di carriera, non so in quanti avrebbero detto di no all’Inter”.

