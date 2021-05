SkySport | Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell’Inter

AGGIORNAMENTO ORE 19.10 – Le vie della Lazio e di Simone Inzaghi stanno per dividersi. SkySport ne è sicura e afferma: “Inter, Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore”.

AGGIORNAMENTI ORE 18.40 – Ancora grandi novità sul futuro di Simone Inzaghi che ormai, stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport sarebbe vicino all’Inter: “Non c’era la firma con la Lazio ed è successo che intorno alle 12 ha ricevuto un rilancio da parte dell’Inter. Si parla di un contratto di due anni a 4 mln anno. Inzaghi in incontro con Lotito ha chiesto di prendere tempo e con Lotito non è andata bene. Quindi ci saranno nuove telefonate con l’Inter. E altri dettagli nelle prossime ore”.

AGGIORNAMENTO ORE 18.20 – Continuano ad arrivare notizie sul fronte del nuovo allenatore dell’Inter. Come rivelato da Gianluca Di Marzio via Twitter, i nerazzurri insistono sulla pista Inzaghi che non avrebbe ancora firmato il rinnovo di contratto, neanche nell’incontro di poco fa con Lotito. In serata dovrebbero esserci dei contatti diretti.

Il matrimonio tra Simone Inzaghi e la Lazio appare ormai vicinissimo dopo il colloquio di ieri sera, ma l’Inter, dopo aver salutato Conte e perso la possibilità di arrivate ad Allegri accasatosi alla Juventus, non molla. Stando a quanto riportato da SkySport24, infatti, il club nerazzurro, nonostante l’accordo ad un passo tra Inzaghi e la Lazio, starebbe compiendo un altro tentativo per convincere il tecnico piacentino a lasciare la Capitale. In questi momenti, infatti, l’agente Tullio Tinti sarebbe nella sede del club meneghino per provare a riaprire una pista che sembrava chiusa.

