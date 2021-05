Rolando Bianchi: “Apprezzo molto Inzaghi, la sua permanenza un’ottima notizia. Immobile straordinario, Tare era direttore già in campo”

Intervenuto sulle frequenze di Lazio Style Radio, l’ex giocatore biancoceleste Rolando Bianchi ha parlato della sua esperienza alla Lazio, In particolare, si è soffermato sul rinnovo di Simone Inzaghi, per poi commentare le prestazioni di Ciro Immobile fino a giudicare il lavoro svolto negli anni da Igli Tare in Società.

Queste le sue parole:

“Apprezzo molto Inzaghi per tanti motivi, in primis forse per le sue abilità nel comunicare con i giocatori. È cresciuto molto negli anni, sta facendo bene con la Lazio da tempo. Ottima notizia la sua permanenza a Roma che dà continuità al progetto biancoceleste. Immobile? I numeri parlano per lui, è un attaccante straordinario che fa la differenza. Un giocatore completo e che segna tanto da anni. Tare? Era direttore già quando giocava, anche lui ha fatto un bel percorso, diventando un riferimento per la Lazio. É stato bravo a creare la sua dimensione in biancoceleste e a portare ottimi calciatori a Roma negli anni “.

