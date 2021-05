Serie B, il Venezia pareggia contro il Cittadella e vola in Serie A

Dopo Empoli e Salernitana, è il Venezia l’ultima squadra di Serie B a prendersi la promozione in Serie A. Dopo aver vinto l’andata in trasferta contro il Cittadella per 0-1, questa sera le due squadre si sono affrontate nella gara di ritorno: il risultato di 1-1 premia proprio il Venezia, che torna in Serie A dopo 19 anni.

