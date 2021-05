SOCIAL | Conte saluta l’Inter: “In questi due anni abbiamo spezzato le logiche della mediocrità di cui spesso siamo circondati” – FOTO

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter. Il tecnico ha rescisso consensualmente il suo contratto con la Società nerazzurra, ottenendo una buonuscita da 7,5 milioni di euro. Dopo i due anni trascorsi a Milano, e uno Scudetto conquistato dopo 11 anni, la strada con l’Inter si separa a causa del progetto futuro considerato non in linea con le aspettative dell’allenatore.

Di seguito il suo addio a squadra e tifosi, pubblicato sul proprio profilo Instagram ufficiale:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonio Conte (@antonioconte)

