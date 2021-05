Lazio, Il baby Troise firma il primo contratto da professionista

Antonio Troise, giovane classe 2005 ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il 16enne milita nelle giovanili della Lazio, dove si è sempre distinto per le sue doti che gli hanno permesso di vincere diversi premi, come il premio Troise nel 2019 e il premio Mirko Fersini come miglior giovane della Scopigno Cup dello scorso anno. Ora arriva l’ufficialità della sua promozione nell’Under 18 biancoceleste, annunciata dallo stesso Troise sul proprio profilo Instagram ufficiale.

Questo il posto condiviso da Troise:

