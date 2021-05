SOCIAL | Lazio C8, Ledesma ottiene il patentino da allenatore – FOTO

Cristian Ledesma, ex centrocampista della Lazio ora in forza alla Lazio Calcio a 8, ha conseguito quest’oggi il patentino da allenatore. L’argentino ha da tempo intrapreso questo percorso da tecnico iniziato con la sua Academy, e proseguito alla guida della prima squadra della Luiss, portata in eccellenza. Ora, grazie al superamento dell’esame per il corso da allenatore UEFA A, Ledesma potrà allenare le formazioni giovanili, comprese le squadre Primavera, e le prime squadre fino alla Lega PRO inclusa. Potrà inoltre essere tesserato come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B.

Di seguito l’immagine da lui postata a Coverciano, felice per il traguardo raggiunto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristian Daniel Ledesma (@cristian_daniel_ledesma)

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: